Молод и богат: Влад Бумага приобрел пентхаус около Кремля за 500 миллионов рублей

Владелец нескольких видеоблогов Влад Бумага похвастался новой покупкой — недвижимостью в шаговой доступности от Красной площади.

26-летний кумир молодежи смог позволить себе пентхаус в роскошном ЖК Cloud Nine, который располагается в 900 метрах от Московского Кремля. Отметим, что новые апартаменты блогера занимают площадь в 270 квадратных метров. Квартира располагается сразу на двух этажах: пятом и шестом. Примерная стоимость такой недвижимости составляет около 500 миллионов рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Тушите свет».

После разоблачения новой крупной покупки Влада поклонники озадачились вопросом, откуда знаменитость берет столько денег. Оказалось, как и большинство артистов российского ару-бизнеса, Бумага зарабатывает на корпоративах у богатых заказчиков. Благодаря частным мероприятиям где-нибудь в Барвихе и рекламным интеграциям блогер в свои 26 смог порадовать себя дорогущей квартирой.