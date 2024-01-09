Блогер Влад Бумага впервые станет отцом

Блогер Владислав Бумага, наиболее известный как Влад А4, поделился с подписчиками счастливой новостью. У 27-летнего кумира миллионов и его возлюбленной Юлии Годуновой скоро будет ребенок. Для пары это первенец, и звезды соцсетей на седьмом небе.

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Влад А4 с Годуновой улетели на новогодние каникулы отдыхать в теплые края и оттуда разместили фото, на котором девушка демонстрирует внушительный животик. Сына или дочку ожидают блогеры, пока тайна. Подписчики рады за пару и наперебой поздравляют будущих родителей с прекрасным событием.

Влад А4, напомним, родом из Белоруссии. Он прославился в Интернете благодаря съемкам развлекательных роликов для детей. У него многомиллионная армия поклонников, внушительные заработки – в прошлом году он приобрел квартиру в центре Москвы.