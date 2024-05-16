Сергей Шнуров должен налоговой больше 4,5 млн рублей

Сергей Шнуров не расплатился за свой бизнес. Фото: Global Look Press

Лидер группы «Ленинград» получил оповещение о задолженности перед ФНС.

Сергей Шнуров не только является популярным исполнителем, но и бизнесменом. Примечательно, что раньше у него было шесть ООО, но он из них вышел. Однако артист владеет своим ИП, которое направлено на исполнительское искусство, а также занимается кино, видео и ТВ-программами, радиовещанием, рекламой и организацией развлечений. 

Примечательно, что 16 мая выяснилось, что у Шнурова образовалась крупная задолженность. Ему нежно отдать налоговой больше 4,5 миллиона рублей, пишет Телеграм-канал Mash. 

Пока сам певец никак не прокомментировал ситуацию. В последние два года он выступает крайне редко. Артист состоит в браке с дочкой миллиардера Ольгой Абрамовой. В 2022 году он стал отцом в четвертый раз. 

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также:

Юрист Сабитова о долгах Дапкунайте в полмиллиона: «Можно попасть под Уголовный кодекс»

Солиста дуэта HammAli & Navai Наваи Бакирова разыскивают приставы из-за долга свыше двух миллионов рублей

Дом Аллы Пугачевой на Истре продается за 132 миллиона рублей

Читайте также