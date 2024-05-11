Солиста дуэта HammAli & Navai Наваи Бакирова разыскивают приставы из-за долга свыше двух миллионов рублей

Компания, занимающаяся различными видами деятельности, от строительства до продажи книг и напитков, столкнулась с финансовыми трудностями. В 2023 году фирма понесла убытки на 617 тысяч рублей. Также образовались долги, среди которых и штрафы за административные правонарушения.

Отмечается, что Департамент мировых судей Москвы взыскивает с компании Бакирова 700 тысяч рублей. По некоторым данным, это долги по государственным пошлинам. Более того, фирма не оплачивала штрафы.

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Пока сам певец никак не отреагировал на сообщения, что его разыскивают.

Напомним, что Бакиров выпустил хит «Пустите меня на танцпол». Также он участвовал в шоу «Маска». Певец скрывался в костюме Джокера. Группа HammAli & Navai регулярно дает концерты.