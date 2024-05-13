Юрист Сабитова о долгах Дапкунайте в полмиллиона: «Можно попасть под Уголовный кодекс»

Актриса Ингеборга Дапкунайте оказалась в центре внимания из-за своих долгов перед российской налоговой службой. По данным SHOT, она задолжала более полумиллиона рублей.

Дапкунайте не только игнорирует свои налоговые обязательства, но и не отчитывается о работе своей компании «Скиллз Акэдеми» в России. В результате ФНС начала процесс ликвидации ООО.

Юрист и член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова прокомментировала ситуацию для Teleprogramma.pro. Она объяснила, что за нарушение налоговых требований может быть три вида ответственности: налоговая, административная и уголовная. Это может включать штрафы и даже уголовную ответственность. Вместе с тем если Ингеборга Дапкунайте решит остаться навсегда в Европе и больше не появится на территории РФ, то она с легкостью избежит наказания.

«За нарушение налоговых требований (неуплату налогов) может быть 3 вида ответственности: налоговая, административная и уголовная.

К физическому и юридическому лицу могут применить налоговую ответственность в виде штрафа (20–40% от суммы неуплаченных налогов) по решению налогового органа, административная ответственность может быть применена к физическому лицу как участнику и/или руководителю общества.

За неуплату налогов (в крупных размерах) также можно попасть и под статьи Уголовного кодекса РФ: ст. 198 — уклонение физического лица, ст. 199 — уклонение юридического лица.

В случае принудительной ликвидации общества налоговой для собственника, обладающего долей, равной 50 или более 50% в ООО, и/или директора могут наступить следующие последствия:

Если ООО исключено с долгами перед бюджетом, физическое лицо не сможет 3 года осуществлять никаких иных регистрационных действий (в том числе и с другими юридическими лицами). Это относится к директору (лицу, действующему без доверенности) и участнику с долей равной или более 50%.

Если ООО исключено по причине недействительности адреса или данных о руководителе юрлица, также наступит запрет на 3 года любых регистрационных действий, в том числе и с иными юридическими лицами.

Также в отношении физического лица как директор или участник общества может быть по инициативе налогового органа возбуждено дело о привлечении к субсидиарной ответственности.

В случае возвращения в РФ физическое лицо может быть привлечено к указанной выше ответственности, за исключением ситуаций, когда истекут сроки давности (общий срок — 3 года). Однако возбуждение исполнительного производства прерывает течение таких сроков.

При постоянном нахождении лица в другом государстве при отсутствии в РФ доходов, имущества какие-либо санкции применить затруднительно», — сообщила издания Евгения Сабитова.

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