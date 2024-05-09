Дом Аллы Пугачевой на Истре продается за 132 миллиона рублей

Знаменитая дача Аллы Пугачевой на Истре вновь выставлена на продажу. Объявление о том, что хозяева недвижимости желают с ней расстаться, было обнаружено на одном из сайтов по продаже жилья.

Дом Пугачевой, который она некоторое время назад подарила своему внуку Никите Преснякову, продается за 132 миллиона рублей. Это вторая попытка семьи Аллы Борисовны выгодно избавиться от подмосковной недвижимости за последнее время. Ранее дом уже выставлялся на продажу, правда, стоил на порядок дороже. Владельцы хотели получить за дом почти на 100 миллионов больше, чем сейчас, 225 миллионов рублей.

Но тогда началась шумиха в прессе, и семейство Аллы Пугачевой дом с продажи сняло.