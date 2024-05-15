Илья Авербух состоит в браке с Лизой Арзамасовой. Они сыграли свадьбу в 2020 году. Фигурист в передаче «БеС Комментариев» заявил, что не чувствует разницу в возрасте с женой. Хоть она и моложе на 21 год, у них общие интересы. У пар подрастает сын Лев, которому летом исполнится три года.

А недавно Лиза объявила, что снова беременна. Авербух признался, что очень этого хотел. Она намерен окружить возлюбленную детьми и любовью, а также обеспечить ее жизнь. Фигурист рассказал Евгении Медведевой, какое будущее ждет Льва, так как он уже проявляет актерские таланты. Оказалось, что он намерен поставить мальчика на коньки.

«То что он актер — уже однозначно. Он обладает манкостью. Понятно, что мы на своих детях зависаем. Понятно, что мы по-другому на них смотрим. В нем есть этот 25 кадр, когда на него смотришь. И он, гаденыш, уже начинает это чувствовать. Это абсолютная любовь к нему. Я попробую на коньки его поставить. Мне кажется, у него для этого все есть. Чтобы понять, насколько у него спортивный характер, нужно время. С ним в основном Лиза возится. Но мы тоже ходим вместе. Акробатикой ему нравится заниматься. В футбол мы играем. Желания бежать и отнять мячик у него нет, может он просто до конца игру не понимает», — пояснила Авербух.

Он признался, что балует ребенка. По словам фигуриста, его сыну Мартину от первого брака досталось чуть меньше внимания, но он и его старался баловать.

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