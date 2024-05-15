Авербух рассказал, что еще не знает пол будущего ребенка: «Опыта с девочкой, как ее растить, у меня не было»

Илья Авербух и Лиза Арзамасова недавно поделились радостной новостью. Они сообщили, что ждут ребенка. У пары уже растет сын Лев. Мальчик обрадовался, что у него будет брат или сестра. От первого брака с Ириной Лобачевой у фигуриста есть сын Мартин. Он уже взрослый и живет самостоятельно, но часто видится с отцом и мачехой.

На этот раз Авербух стал гостем в передаче «БеС Комментариев», где откровенно поговорил с Евгенией Медведевой. Он признался, что очень счастлив с Лизой и не чувствует разницы в возрасте. Также фигурист отметил, что планировал пополнение в семье, так как хочет успеть вырастить наследников и обеспечить жизнь им и своей супруге. Он также намекнул, что мечтает о дочке.

«Я очень рад новости, которая произошла. Надо быстрее, чтобы я успел до 20 лет поднять, до 70 уже как Бог даст, но теоретически смогу и до 70 лет. Я прям решил специально! Мы ждем этой информации кто! Я знаю про провокацию: кого ты хочешь. Я отвечу дипломатично. Я хочу, чтобы все прошло хорошо, здоровье было и все прошло замечательно. И конечно, опыта с девочкой, как ее растить, у меня не было», — сказал Илья.

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