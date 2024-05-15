Авербух признался, что у его сына от Лобачевой хорошие отношения с Арзамасовой: «Ему легче в чем-то признаться Лизе»

Илья Авербух в уже зрелом возрасте сыграл свадьбу с Лизой Арзамасовой. Пару сначала сильно критиковали из-за разницы в возрасте. Но они показали, что счастливы вместе. У супругов растет сын Лев. А этой весной они объявили, что снова ждут пополнения в семье. От первого брака с Ириной Лобачевой у фигуриста есть сын Мартин. Ему уже 20 лет, поэтому он живет самостоятельно.

В передаче «БеС Комментариев» Илья пообщался с Евгенией Медведевой. Он отметил, что ждет с нетерпением, когда узнает пол будущего ребенка. Также фигурист рассказал, что счастлив. Он отметил, что у его старшего сына сложились хорошие отношения с Лизой.

«Очень рад, что с Мартином у нас замечательные отношения. Он с большим уважением относится к Лизе. Они не сверстники. Лизе сейчас 29. Все-таки есть разница, но они в очень хороших отношениях. Они такие товарищи. И это очень здорово! Даже какие-то вещи Мартин боится мне сказать. Он звонит Лизе. Они вместе подойдут и рассказывают. Это трогательно. Ему легче в чем-то признаться Лизе, они на одной волне», — поделился Авербух.

К слову, сейчас Мартин учится. Также у него появилась возлюбленная. Сын Авербуха рассказывал, что порой обращается к Арзамасовой за советом. Особенно часто он спрашивает ее, как приготовить то или иное блюдо.

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