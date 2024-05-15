Авербух о судьбе Валиевой после истории с допингом: «Все есть, чтобы выйти и выиграть у всех»

Камила Валиева несколько лет ждала, когда решится история с использованием допинга, в котором ее обвинили на Олимпийских играх. В итоге ее признали виновной и отстранили от соревнований. Еще полтора года она не имеет права участвовать в чемпионатах.

Илья Авербух хорошо знает молодую коллегу. Он посетил передачу «БеС Комментариев». Евгения Медведева спросила гостя, можно ли будет увидеть Камилу в хорошей форме через полтора года и будет ли она участвовать в соревнованиях или в больших ледовых шоу.

«Камила, я всегда это говорил, поцелована Богом. Вот это талант! Мы говорили с ней про зависть к таланту. Несмотря на то, что она выросла и изменилась, как это и должно происходить с человеком, это ощущение музыки у нее внутреннее потрясающее, ощущение ее тела, пластики. Действительно, так получилось, что перед вот этой паузой у нее было выступление в Санкт-Петербурге, мы работали. Надо отдать должное, что это все уже висело над Камилой. Я не знаю, какой надо обладать психикой, чтобы такое выдержать, но она продолжала работать, все было хорошо. Она может написать огромную историю. Это может быть такая книга! И это огромная мотивация. Я имею в виду книга вот этой победы, вот этой дороги! Мало того, чтобы просто выиграть чемпионат, важно то преодоление, которое ты проходишь. За это зрители боготворят, любят и чтут. У Камилы такая мотивация стать историей! Молодая, все есть, чтобы выйти и выиграть у всех. У Камилы все это есть. Господь выбрал для нее такую дорогу. Потом о ней снимут фильм и не один», — высказался Илья.

Напомним, Камила Валиева уже участвует в ледовых шоу и не перестает тренироваться.

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