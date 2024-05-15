Иван Ургант показал фото с подрошей дочкой: «Иду — с красивой, шестнадцатилетней»

Иван Ургант на днях появился в Грузии. Он решил отправиться в путешествие. Также у него запланированы гастроли. А 15 мая телеведущий в соцсети разместил фотографии своей дочки Нины, которой исполнилось 16 лет. Он показал, как она выглядела в детстве. У нее были голубые глазки и маленький носик.
Теперь она повзрослела, обзавелась пышными кудрями и выразительным взглядом. На втором фото именинница отметилась на природе в алом длинном платье и с макияжем на лице.
Нина в детстве. Фото: соцсети Ивана Урганта
«У меня в бороде ни одного прямого волоса,Но и пищи остатков нет в ней!Мир удивив мощью Нинкиного голоса,иду — с красивой,Шестнадцатилетней!» — написал Иван.
Друзья и поклонники отреагировали на его пост. «Пусть растет счастливой и удачливой девочкой», — заявила жена Гарика Мартиросяна Жанна. «Нинша! С юбилеем!» — присоединился Александр Гудков. А поклонники отметили, что девушка очень похожа на свою бабушку Нину Ургант.
Напомним, что у шоумен вместе с женой Натальей Кикнадзе также воспитывает еще одну дочку Валерию. От прошлых отношений у нее есть дочка Эрика и сын Нико.
Нина Ургант в 16 лет. Фото: соцсети Ивана Урганта
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