МакSим объявила, что прекратила лечение от алкоголизма: «В какой-то момент Господь взял и отвел»

Марина Абросимова, более известная как МакSим, испытывала проблемы со здоровьем. В 2023 году она призналась, что у нее алкогольная зависимость. Певица начала лечиться и отправилась в рехаб. А в апреле этого года представитель МакSим Яна Богущевская рассказала, что артистка планирует вернуться на сцену и даже устроить тур.

В новом интервью Марина рассказала, что завершила лечение от алкоголизма. Она отметила, что после рехабов у нее были срывы, поэтому ей пришлось найти другой способ, чтобы победить зависимость.

«Говорят, что человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел. Я несколько раз лечилась в рехабах, но после не могла продержаться и двух недель. По просьбам друзей и близких даже ездила на ретрит в Кыргызстан, жила на берегу озера Иссык-Куль в юрте, проходила различные практики», — пояснила певица.

Она заявила, что теперь старается не упускать времени и радуется всем моментам, которые случаются с ней каждый день, пишет PeopleTalk. Добавим, что артистка пока не выступает. Но она похвасталась, что уже готовит новый материл, так как намерена вернуться на сцену.

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