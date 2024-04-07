Влюбленный незнакомец одарил МакSим бриллиантами: «Мне не по себе от этого»

Певица МакSим столкнулась с ухаживаниями влюбленного мужчины. Не так давно курьер принес ей загадочную посылку: огромный букет белых роз, шоколадный торт и бархатную коробочку. Открыв ее поп-дива обнаружила драгоценности. По словам певицы, даритель преподнес ей подарок с целой горой бриллиантов. Похоже, что некий мужчина, может быть даже поклонник, пытался таким способом снискать расположение артистки. Однако скорее напугал ее такой щедростью.

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«Все так и лежит в коробочке, ожидает своего хозяина. Может быть, это и правда от души, но мне не по себе от этого», — делится певица в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Так, МакSим дала понять, что может принять дорогие подарки - украшения и драгоценности, только от близких. Такое проявление чувств от посторонних ее смущает.