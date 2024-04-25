Представитель МакSим Богушевская опровергла заявление продюсера Дворцова о новом туре певицы

На днях продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица МакSим собирается триумфально вернуться на отечественную сцену. И первое, что она сделает, это якобы организует грандиозный тур по России.

Однако пиар-директор артистки Яна Богушевская опровергла эту информацию, сообщив сайту Teleprogramma.pro, что никакого тура звезда организовывать не собирается.

«Тур не планируется, Марина уже не раз говорила, что большие туры на себя не будет брать, так как это серьезная нагрузка на организм. Она хочет больше времени посвящать семье и заниматься своей школой искусств. Что касается концертов, то они будут, уже стоят в графике. К примеру, скоро артистка будет выступать на популярном фестивале в Новосибирске», — сообщила изданию представитель певицы МакSим.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».