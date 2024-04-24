МакSим готовится к возвращению на российскую сцену

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певица МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, намерена триумфально вернуться на отечественную эстраду после творческого перерыва. Об этом пишет портал «Страсти».

По словам Дворцова, МакSим планирует организовать серию концертов и отправиться в тур по России. Он выразил надежду, что певица справится со всеми трудностями, которые могут возникнуть в процессе подготовки.

«У нее будет серия концертов, гастроли по РФ. <...> Она и артистка, и человек замечательный, безумно талантливый», — сказал Дворцов.

Продюсер также высоко оценил талант артистки и ее личные качества. Он предположил, что МакSим может пойти на уступки и снизить свой гонорар до 300 тысяч рублей, но не более. Дворцов подчеркнул, что публика любит певицу и ждет ее возвращения, несмотря на все трудности. Он также добавил, что МакSим полностью обновляет свою команду.

Дворцов также поделился своим мнением о Павле Назарове, бывшем директоре певицы. По его мнению, тот оказывал на нее негативное влияние, и именно из-за него у МакSим возникли проблемы с алкоголем и здоровьем.

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