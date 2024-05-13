Бузова и Боня проигнорировали, Бородина оправдалась: кто поздравил «Дом-2» с юбилеем, а кто забыл

«Дом-2» — одно из самых популярных и долгоиграющих российских телешоу, недавно отметившее свое 20-летие. За два десятилетия телестройка стала настоящей кузницей кадров для отечественного шоу-бизнеса. Ксения Собчак, Ксения Бородина, Виктория Боня, Ольга Бузова, Алена Водонаева и многие другие — это бывшие участники «Дома-2», получившие старт в профессии благодаря проекту.

Для многих из них участие в проекте стало судьбоносным: они встретили свою любовь, создали семьи, обрели популярность и узнаваемость.

Кто строил любовь?

Юбилей телестройки собрал множество выпускников разных лет, которые пришли поздравить «Дом-2» и вспомнить былые времена. Они прошлись по легендарной «лобной» площадке, поделились воспоминаниями о жизни на проекте, встретились с бывшими коллегами и ведущими. Это было настоящее путешествие в прошлое, полное ностальгии, радости и трогательных моментов.

Однако не все звезды, чья карьера началась на телестройке, присутствовали на празднике. Кто же решил вспомнить прошлое и поздравить проект с юбилеем, а кто предпочел пропустить это событие? И какие причины заставили их сделать такой выбор?

В день 20-летия проекта «Дом-2» его поздравляли многочисленные выпускники и участники. Одной из первых теплые слова реалити-шоу посвятила Надежда Ермакова. Вместе со своим супругом Даниэлем Чистовым она записала видеообращение, в котором выразила сожаление, что не смогла лично присутствовать на праздновании.