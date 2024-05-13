Бузова и Боня проигнорировали, Бородина оправдалась: кто поздравил «Дом-2» с юбилеем, а кто забыл

«Дом-2» — одно из самых популярных и долгоиграющих российских телешоу, недавно отметившее свое 20-летие. За два десятилетия телестройка стала настоящей кузницей кадров для отечественного шоу-бизнеса. Ксения Собчак, Ксения Бородина, Виктория Боня, Ольга Бузова, Алена Водонаева и многие другие — это бывшие участники «Дома-2», получившие старт в профессии благодаря проекту.
Для многих из них участие в проекте стало судьбоносным: они встретили свою любовь, создали семьи, обрели популярность и узнаваемость.
Кто строил любовь?
Юбилей телестройки собрал множество выпускников разных лет, которые пришли поздравить «Дом-2» и вспомнить былые времена. Они прошлись по легендарной «лобной» площадке, поделились воспоминаниями о жизни на проекте, встретились с бывшими коллегами и ведущими. Это было настоящее путешествие в прошлое, полное ностальгии, радости и трогательных моментов.
Однако не все звезды, чья карьера началась на телестройке, присутствовали на празднике. Кто же решил вспомнить прошлое и поздравить проект с юбилеем, а кто предпочел пропустить это событие? И какие причины заставили их сделать такой выбор?
В день 20-летия проекта «Дом-2» его поздравляли многочисленные выпускники и участники. Одной из первых теплые слова реалити-шоу посвятила Надежда Ермакова. Вместе со своим супругом Даниэлем Чистовым она записала видеообращение, в котором выразила сожаление, что не смогла лично присутствовать на праздновании.
Надежда Ермакова одной из первых поздравила любимый проект. Кадр из шоу «Дом-2»
«Желаем больше ярких моментов, больше счастливых пар — и будьте счастливы!» — сказал Даниэль.
Надежда присоединилась к поздравлениям супруга и в первую очередь обратилась к команде проекта:
«А я хочу присоединиться к поздравлениям мужа, поздравить в первую очередь руководство «Дома-2», аппаратную, всех тех, кто работает за кадром, кто делает тяжелый труд, который никому не виден. Но благодаря вам «Дом-2» существует 20 лет. Новым участникам желаю характера, любви, отношений. Спасибо, «Дом-2», за любовь!» — сказала Ермакова.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались
В то время, как одни выпускники ограничились видеопоздравлениями, другие решили лично посетить легендарную телестройку и окунуться в атмосферу праздника. На съемочной площадке их ждал сюрприз — огромный торт в форме сердца, символизирующий любовь, которая всегда была в центре внимания проекта.
Под прицелом телекамер появились многие знаковые фигуры «Дома-2»: Глеб Жемчугов, Анастасия Дашко, а также Инна Воловичева, которая поразила всех своей трансформацией, сбросив 40 килограммов. Но настоящим подарком для старожилов проекта стало появление Ольги Солнце, автора гимна телестройки — песни «Пятнадцать клевых людей». Впрочем, не все участники смогли разделить всеобщую радость: новые лица проекта оказались не знакомы с творчеством Ольги. Ведущий Антон Беккужев поспешил восполнить пробел в их знаниях и рассказал о вкладе Солнце в историю «Дома-2».
Из Дубая с любовью
Несмотря на торжественность события, не все звезды, чьи имена неразрывно связаны с историей «Дома-2», почтили праздник своим присутствием. Многие зрители с нетерпением ожидали увидеть Ксению Бородину, которая на протяжении 18 лет была бессменной ведущей проекта.
Ксения Бородина оправдалась за отсутствие на празднике. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Ее отсутствие вызвало недоумение и шквал вопросов со стороны поклонников проекта. Ксения поспешила объяснить, что в момент съемок юбилейного выпуска находилась за границей, проводя отпуск с дочерьми в Америке и Дубае.
«Ответ очевиден, потому что меня не было в России в этот момент. Или на денек надо было прилететь? Вы все время пытаетесь меня уличить в том, что я ушла с проекта и осталась неблагодарна ему. Но это не так. Я, наоборот, осталась предана месту, которому посвятила почти 18 лет своей жизни. Общаюсь с теми, кто там работает. Там остались мои близкие подруги за кадром. Олю часто спрашиваю, как там дела. На связи с продюсерами. Какие ко мне вопросы?!» — рассердилась ведущая.
Но стоит отметить, что лишь Ксения поспешила оправдаться за свое отсутствие на празднике проекта. Ни Виктория Боня, ни Алена Водонаева, ни Ольга Бузова, ни тем более Ксения Собчак ничего не написали о юбилее шоу, в котором делали свои первые шаги в шоу-бизнесе.
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