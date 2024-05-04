Боня заявила, что может провести людей на Каннский кинофестиваль: «Я могу все устроить — от трех миллионов рублей»

Виктория Боня уже больше 10 лет живет в Монако. Она каждый год посещает Каннский кинофестиваль, который проходит в часе езды от ее дома. Бывшая участница «Дома-2» подбирает яркие образы для этого мероприятия. Она заверяет, что посещает фестиваль бесплатно.

И уже 14 мая стартует новый кинофестиваль. На этот раз телеведущая готова заработать на том, что имеет доступ на красную дорожку. Она предлагает за деньги провести желающих на мероприятие. Обычное посещение обойдется в три миллиона рублей.

«Хотите попасть на Каннский кинофестиваль? Я могу все устроить — от трех миллионов рублей. Это билет, машина, которая вас привезет туда. А если есть желание пойти со мной, то цена в два раза больше», — поделилась Боня.

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Она также отметила, что может помочь с нарядом и за дополнительную плату сделает так, что о госте напишет зарубежная пресса. Светская львица подчеркнула, что главное иметь нужный бюджет. Примечательно, что пока сама Виктория не может попасть в Монако, так как у нее закончилась виза, а новую ждать пять месяцев. Возможно, что в этом году звезда пропустит кинофестиваль.