Двоих врачей клиники Тимура Хайдарова задержали из-за смерти бизнесмена Гаврилова

Тимур Хайдаров стал одним из самых известных пластических хирургов в Россию после того, как его услугами воспользовался Филипп Киркоров. Но теперь его преследуют проблемы. В феврале умер 35-летний продюсер Петр Гаврилов. Это случилось после того, как он побывал в клинике Хайдарова.

Гаврилову сделали желудочное шунтирование, а спустя несколько дней он умер в другой клинике. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Примечательно, что клинику Хайдарова проверяли. Ее работу остановили. А теперь его сотрудников, двоих врачей, задержали. Отмечается, что их подозревают в оказании небезопасных услуг. Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев находятся на допросе, а в их квартирах проводятся обыски, пишет Telegram-канал Mash.

Жена Хайдарова Светлана Сильваши отреагировала на случившееся. Она была возмущена тем, что это было сделано без вскрытия и полноценной судебно-медицинской экспертизы. Супруга Тимура заявила, что намерена добиться правды и защитить своих сотрудников.

Также адвокат клиники рассказал, что причина смерти Гаврилова не установлена, а причинно-следственная связь между действиями врачей клиники и смертью пациента не была определена, об этом сообщает SHOT.

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