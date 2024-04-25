Тимур Хайдаров о приостановлении деятельности его клиники: «Я буду в любом случае проводить операции»

Тимур Хайдаров. Фото: Global Look Press

Звездный хирург Тимур Хайдаров назвал ситуацию вокруг его клиники заказом.

Пластический хирург Тимур Хайдаров, пациентами которого являются многие звезды, включая Филиппа Киркорова, отреагировал на решение суда приостановить деятельность его клиники. 

«Я буду в любом случае проводить операции», - заявил Тимур Хайдаров.

Он уточнил, что сейчас находится не в Москве, а как только вернется в столицу, будет разбираться в ситуации, возникшей вокруг его клиники пластической медицины.

«Это жесткая заказуха с такими подкидываниями денег», - считает Тимур Хайдаров.

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Напомним, работой клиники Тимура Хайдарова соответствующие органы заинтересовались после истории со смертью пациента, которого оперировали специалисты этого медицинского учреждения.

По материалам msk1.ru

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