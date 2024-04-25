Тимур Хайдаров о приостановлении деятельности его клиники: «Я буду в любом случае проводить операции»

Пластический хирург Тимур Хайдаров, пациентами которого являются многие звезды, включая Филиппа Киркорова, отреагировал на решение суда приостановить деятельность его клиники.

«Я буду в любом случае проводить операции», - заявил Тимур Хайдаров.

Он уточнил, что сейчас находится не в Москве, а как только вернется в столицу, будет разбираться в ситуации, возникшей вокруг его клиники пластической медицины.

«Это жесткая заказуха с такими подкидываниями денег», - считает Тимур Хайдаров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, работой клиники Тимура Хайдарова соответствующие органы заинтересовались после истории со смертью пациента, которого оперировали специалисты этого медицинского учреждения.

По материалам msk1.ru