Хирург Хайдаров высказался об Успенской и певице Славе: «Обид нет. Общаться не буду»

В 2023 году Тимур Хайдаров привлек к себе много внимания, когда прооперировал Филиппа Киркорова. Он помог певцу получить подтянутое тело с кубиками. Артист был так рад результату, что стал постоянно говорить про умения Хайдарова и брать его с собой на красные дорожки.

Но вскоре певица Слава заявила, что ей работа хирурга не понравилась. Она была в ужасе от того, какие швы у нее остались после пластики груди. С ней оказалась солидарна Любовь Успенская, которая тоже его подвергла критике. Они со Славой решили подать в суд на Тимура.

А в новом выпуске шоу «Директор» в YouTube-канале Super хирург ответил на неудобные вопросы. Ведущая посмотрела его телефон и узнала, что артисток, которые так хотели его засудить, даже не находятся у него в черном списке. Более того, Хайдаров заверил, что не держит на них обиду.

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