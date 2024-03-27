Жена хирурга Хайдарова опровергла информацию о закрытии его клиники

Тимур Хайдаров прооперировал многих звезд, включая Филиппа Киркорова. Если король отечественной эстрады остался доволен его работой, но Любовь Успенская, певица Слава и другие персоны заявляли, что он провел неудачные операции.

А 27 марта появилась новость, что клинику хирурга хотят закрыть на три месяца из-за нарушений, которые выявил Росздравнадзор. Но жена Хайдарова Светланой Сильваши опровергла эту информацию. Она заверила, что клинику никто не закрывает, а нарушения были найдены незначительные.

«Мы будем оспаривать результаты по данным нарушениям в суде — но это наша инициатива. Так как все, что они там нашли, уже давно устранили. А в настоящее время на основе тех самых нарушений с клиники хотят взыскать штраф — 100-200 тыс рублей», — высказалась Сильваши, пишет KP.RU.

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На данный момент все документы отправлены в суд. Там будет приниматься окончательное решение. Сам Хайдаров также отмечает, что многие нарушения были исправлены сразу же.