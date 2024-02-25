Камила Валиева и Миа Бойко записали совместный трек

Камила Валиева попробовала себя в новом качестве. Фото: Global Look Press

Новая песня выйдет в конце апреля, в день совершеннолетия фигуристки Камилы Валиевой.

Известная фигуристка Камила Валиева расширяет горизонты. Звезде фигурного катания 26 апреля исполнится восемнадцать лет. К ее совершеннолетию выйдет трек, который Камила Валиева записала в дуэте с певицей Мией Бойко.

Как рассказала Миа Бойко во время общения с прессой за кулисами «Золотого граммофона», главная тема новой песни - воля к победе и движение вперед.

«У Камилы Валиевой детская аудитория. Они очень ждут этот трека. Это будет хороший коллаб», - поделилась Миа Бойко.

Миа Бойко. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Не исключено, что возможность записать новую песню стала для Камилы Валиевой мощной поддержкой в сложный период.

Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал юную фигуристку из России Камилу Валиеву на четыре года, лишив ее при этом ранее завоеванных наград. Причина - Камила Валиева была уличена в приеме допинга.

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