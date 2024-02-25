Камила Валиева и Миа Бойко записали совместный трек

Известная фигуристка Камила Валиева расширяет горизонты. Звезде фигурного катания 26 апреля исполнится восемнадцать лет. К ее совершеннолетию выйдет трек, который Камила Валиева записала в дуэте с певицей Мией Бойко.

Как рассказала Миа Бойко во время общения с прессой за кулисами «Золотого граммофона», главная тема новой песни - воля к победе и движение вперед.