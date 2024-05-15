Елена Воробей рассказала о конфликте с дочкой: «Обе плакали и извинялись друг перед другом»

Елена Воробей была в браке с бизнесменом Игорем Константиновичем. Также у нее были отношения с актером Андреем Кислюком. Они прожили вместе 10 лет. Но у звезды «Кривого зеркала» есть только одна дочка София Лебенбаум.

Ей уже 21 год, но отношения у них наладились не так давно. Артистка рассказала, что у нее случались конфликты с наследницей. А не так давно она нашла записку, которая была для написана дочки 7 лет назад. Юмористка показала ее Софии, что помогло им лучше понять друг друга.

«И проблемы в отношениях бывали, и изобретала различные способы выхода из этих конфликтов. Бывала и крайне строгой, и излишне мягкой. Недавно нашла заметку, адресованную Соне. Она написана семь лет назад в период нашего жесткого конфликта. Я ей ее только недавно показала. Она начиналась с того, что я объяснила, почему позволю прочесть письмо только тогда, когда она повзрослеет. В итоге обе плакали и извинялись друг перед другом», — заявила Воробей «СтарХиту».

К слову, Елена ничего не говорит о своей личной жизни. При этом она все чаще посещает разные передачи, общается со стендап-артистами и современными юмористами.

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