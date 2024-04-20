Елена Воробей высказалась об эмиграции: «Мне предлагали»

В последнее время в Сети часто муссируется информация о том, что известная юмористка и пародистка Елена Воробей покинула Россию. Любители обсуждать чужую жизнь обсуждали, что Елена Воробей перебралась на ПМЖ в Израиль и дает концерты в Германии.

В своем микроблоге Елена Воробей опровергла эту информацию. Артистка заявила, что, если и покидает Россию, то только на время гастролей. Никаких планов о переезде за границу у нее и близко и нет.

Более того, Елена Воробей заявила, что отказалась давать концерт в Германии.

«Мне предлагали выступить в концерте в Германии, посвященном Международному дню отца. На что я ответила буквально, что мне есть кого поздравлять гораздо ближе», - высказалась Елена Воробей в микроблоге.

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Звезда добавила, что ее гастрольный график находится в свободном доступе, и каждый желающий может своими глазами увидеть, в какие даты Елена Воробей перемещается по стране и за ее пределами.