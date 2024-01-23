Воробей рассказала, как ее подставила жена Петросяна: «Я с Евгением Вагановичем во всех газетах в страстном поцелуе»

Елена Воробей продолжает выступать на сцене. У нее было два фиктивных брака. Тетьим мужем юмористки был Андрей Кислюк, с которым она прожила 10 лет. А в 2018 году возникли слухи, что у артистки роман с Евгением Петросяном.
Лишь потом выяснилось, что тогда юморист развелся с Еленой Степаненко и стал строить отношения с помощницей Татьяной Брухуновой. А теперь спустя годы Воробей рассказала, что на самом деле тогда Брухунова ее посдтавила, сделав провокационное фото.
По словам Елены, за юмористом присматривает его молодая жена. Она с ней познакомилась в Театре эстрады, куда приехала к Юрию Гальцеву.
«Евгений Ваганович посмотрел на меня, взял в охапку и давай целоваться, а сопровождающая его милая, симпатичная девушка в этот момент нас сфотографировала. На следующее утро просыпаюсь, а я с Евгением Вагановичем во всех газетах на первой полосе в страстном поцелуе», — поделилась 56-летняя актриса.
После этого она столкнулась с критикой. Общественность стала называть ее разлучницей. Прямо в аэропорту на следующий день Воробей остановила женщина и стала осуждать. Она поняла, что случилось, когда ей позвонил сам Петросян и стал подтрунивать над ней, что она проснулась знаменитой.
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«Я интересуюсь: „Кому это пришло в голову?“ Ответил, мол, Татьяне. Наш, говорит, папарацци семейный. Заметала следы» — вспомнила звезда в программе «Жизнь и судьба».