Воробей рассказала, как ее подставила жена Петросяна: «Я с Евгением Вагановичем во всех газетах в страстном поцелуе»

По словам Елены, за юмористом присматривает его молодая жена. Она с ней познакомилась в Театре эстрады, куда приехала к Юрию Гальцеву.

«Евгений Ваганович посмотрел на меня, взял в охапку и давай целоваться, а сопровождающая его милая, симпатичная девушка в этот момент нас сфотографировала. На следующее утро просыпаюсь, а я с Евгением Вагановичем во всех газетах на первой полосе в страстном поцелуе», — поделилась 56-летняя актриса.

После этого она столкнулась с критикой. Общественность стала называть ее разлучницей. Прямо в аэропорту на следующий день Воробей остановила женщина и стала осуждать. Она поняла, что случилось, когда ей позвонил сам Петросян и стал подтрунивать над ней, что она проснулась знаменитой.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».