Карина Кокс о шоу «Сокровища императора»: «Иногда для съемок нас просили бегать медленно»

Карина Кокс проявила себя в шоу «Звезды в Африке», а потом стала участницей проекта «Сокровища императора». Она вместе с Женей Искандаровой в команде рвалась к победе. Они с первых выпусков стали лидерами. Им чаще остальных удавалось приходить к финишу первыми.

И даже когда им давали черную кошку, из-за чего им приходилось стартовать последними, они добирались до финиша в первой тройке. Другие команды даже невзлюбили их. С ними конфликтовали Евгений Ершов и Мария Погребняк с Аланой Мамаевой.

В беседе с Teleprogramma.pro Карина рассказала про ситуацию, когда ее команду оштрафовали за то, что во время испытания они бежали слишком быстро и оператор не успел их снять.

«Да, иногда для съемок нас просили бегать медленно, это было важно», — пояснила певица.

Она также отметила, что участие в шоу для нее было авантюрой. Артистка заявила, что они с Искандаровой настроены на победу, так как они мотивированы и хорошо физически подготовлены.

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