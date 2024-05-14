Погребняк рассказала, что Мамаевой сделали операцию на мениске после шоу «Сокровища императора»

Мария Погребняк после развода с мужем Павлом приняла участие в шоу «Сокровища императора». Она была в команде с Аланой Мамаевой, которая тоже была замужем за футболистом ранее. И хоть девушки с виду выглядели хрупкими, они достойно проходили испытания и задержались на шоу дольше, чем Филипп Киркоров. Однако Алане было сложно, так как у нее стало болеть колено.

Из-за травмы она даже упала, но продолжила участвовать в проекте. Погребняк в одном из выпусков сломала палец на руке, но ее это тоже не остановило. Их главными соперниками была команда «желтых» — Карина Кокс и Женя Искандарова.

В беседе с Teleprogramma.pro Мария рассказала, что ее подруга испытывала адскую боль. По ее словам, к Мамаевой приходил врач дважды в день, чтобы делать обезболивающие уколы. А уже после шоу Алана перенесла операцию на колене.

«Как шоу закончилось, она сразу же улетела делать операцию на мениске. Оперировал очень хороший врач. Она о нем рассказывала, потому что ей предлагали операцию делать в Китае сразу же, когда обнаружили травму. И те врачи сказали: „Мы не подпишем бумагу, что Алана имеет право проходить дальше испытания, продолжать участие в шоу“. И мы тогда стали звонить русским врачам, ей дали контакт Казбеке, так зовут доктора, который сказал: „Алан, у тебя уже такая ситуация, что колено разваливается. Что ты будешь бегать, что ты не будешь бегать, в принципе, ты уже ухудшить результат не можешь. Операция неизбежна! Поэтому если на уколах можешь пробежать, давай беги, я тебя восстановлю, потом соберу твое колено по частям“. Она говорит: „Я никуда не уйду, уйду только после «желтых». Буду бегать сколько смогу“», — поделилась звезда.

У зрителей сложилось впечатление, что бывшие жены футболистов давно дружат. Но Погребняк заверила, что раньше они не общались и виделись только на мероприятиях, но проект их сблизил.

«Мы не общались до шоу особо. Пару раз за несколько лет встречались на общих мероприятиях, а вот теперь сдружились, и мы поняли, что мы друг друга дополняем. Все-таки проходить испытания, принимать участие в таком достаточно сложном шоу еще с человеком, с которым ты мало знаком, это большой риск. Мы могли разругаться, подраться, просто вообще сказать, что мы покинем шоу, что мы не сработались вместе. Но мы как Шерочка с Машерочкой, мы просто одно целое. Нам было вдвоем очень комфортно», — рассказала Мария.

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