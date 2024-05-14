«Пугачева не поможет»: на творческой карьере старшего сына Орбакайте поставлен крест — ясновидящая Хуснетдинова

Известная ясновидящая и медиум Айгуль Хуснетдинова по просьбе журналиста сайта Teleprogramma.pro заглянула в творческое будущее внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, который в настоящее время пытается строить карьеру в Америке.

После переезда в США Никита активно занимается организацией гастролей, однако, судя по всему, билеты на его концерты продаются не так хорошо, как ему хотелось бы. Чтобы не упасть в грязь лицом и не выступать перед пустым залом, он объявил в соцсетях о скидке на его концерты в 20%.

Его мама, Кристина Орбакайте, пытается поддержать сына, распространяя информацию о распродаже билетов в своих блогах. Но помогут ли ему эти меры?

Айгуль Хусгетдинова проанализировала ситуацию для издания и сделала необычные выводы.

«Сейчас на Никиту выпадает перевернутая карта дурака. Это означает, что он совершил ошибку, уехав из России. Он пошел на конфликт с эгрегором успеха, ведь его мать и бабушка добились успеха здесь. Ему не нужно было договариваться с российской эстрадой, чтобы добиться успеха. А он отказался от этого сам», — сказала ясновидящая.

Айгуль также отметила, что Никите не стоит рассчитывать на помощь своей знаменитой родни. «Ни Алла Пугачева, ни Кристина Орбакайте не смогут помочь ему в карьере. Никите нужно рассчитывать только на самого себя, на свой талант и свое творчество. Только так он сможет добиться успеха как в Америке, так и в России», — прокомментировал Хуснетдинова.

Никите Преснякову предстоит трудный путь к успеху, считает экстрасенс.

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