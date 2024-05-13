Алла Пугачева на Кипре провела вечер в компании иноагента Олега Тинькова*

Алла Пугачева уже больше двух лет живет за пределами России. Примечательно, что она часто уезжает из Израиля. Этой весной певица находится с семьей на Кипре. Она решила порадовать поклонников и вернулась к записи хитов. Премьера трека «Ложный стыд» в исполнении Примадонны состоится 13 мая.
Как оказалось, певица не сидит на одном месте. На днях папарацци заметили артистку в ресторане в компании Олега Тинькова*. Отмечается, что они долго общались. Позже снимки с Примадонной оказались в распоряжении некоторых изданий.
Автор фото тайно запечатлел Аллу Борисовну, пишет KP.RU. О чем она говорила с Тиньковым, пока остается в секрете. В это время Максим Галкин*, по всей видимости, проводил время с детьми. Он взял сына Гарри с собой, когда пошел загорать у бассейна. В семье царит гармония и идиллия.
К слову, летом супруги собираются снова поехать в Юрмалу. Пока певица будет отдыхать, ее муж устроит там гастроли. Также у Примадонны запланированы релизы еще нескольких треков. Она записала много композиций, часть из которых готова представить миру.
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