Алла Пугачева на Кипре провела вечер в компании иноагента Олега Тинькова*

Алла Пугачева уже больше двух лет живет за пределами России. Примечательно, что она часто уезжает из Израиля. Этой весной певица находится с семьей на Кипре. Она решила порадовать поклонников и вернулась к записи хитов. Премьера трека «Ложный стыд» в исполнении Примадонны состоится 13 мая.

Как оказалось, певица не сидит на одном месте. На днях папарацци заметили артистку в ресторане в компании Олега Тинькова*. Отмечается, что они долго общались. Позже снимки с Примадонной оказались в распоряжении некоторых изданий.