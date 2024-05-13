Алла Пугачева перенесла выход новой песни под названием «Ложный стыд»

Алла Пугачева уже не дает концерты. Даже в день рождения она не стала выступать. Однако в честь 75-летия артистка захотела порадовать поклонников новыми треками. Примечательно, что у нее вышел альбом, в который вошли песни, которые она исполняла в 2019 году в Кремле. Потом звезда заявила, что к этому альбому не имеет отношения, но поблагодарила за то, что ей сделали такой подарок.

Она запланировала несколько премьер и одна из них была намечена на 13 мая. Новая композиция «Ложный стыд» должна была появится на YouTube, а 14 мая уже на других платформах. Но обещанной премьеры не было.

«Выход сингла "Ложный стыд" перенесен. Дата будет объявлена позднее», — указала Алла Борисовна в соцсети.

Других пояснений фанатам звезда не дала. Напомним, что ранее она впервые за долгое время презентовала трек под названием «Не беспокойся за меня». Он вышел 3 марта. Эта композиция раскрыла всем переживания звезды. Она спела о своей боли. Также Пугачева выпустила трек «Береги себя», которую исполнила в дуэте с Женей Моисеевым. После этого она презентовала сингл «Я плачу», которую написал Леонид Агутин еще пять лет назад.

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