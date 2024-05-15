У Николая Носкова обнаружили тромб в легочной артерии

Николай Носков продолжает находиться в больнице с 3 мая. Сначала артиста госпитализировали из-за пневмонии. Однако состояние звезды стало ухудшаться. Недавно он пожаловался на боль в руке и ноге. Теперь певец находится в средне-тяжелом состоянии. Медики у него обнаружили закупоренную легочную артерию, поэтому был поставлен диагноз: тромбоэмболия на фоне пневмонии. Есть еще ряд заболеваний, которые осложняют ситуацию.

У 68-летнего Носкова началась дыхательная недостаточность. Более того, у него обнаружили дисбактериоз кишечника. Ранее терапию артиста скорректировали, назначив более сильные лекарства, пишет Телеграм-канал Mash.

Напомним, что почти шесть лет назад народный артист РФ перенес инсульт. Полностью оправиться от произошедшего он не смог. Певец пользуется тростью для ходьбы, а выступает часто в инвалидном кресле. Поклонники надеются, что Носков скоро почувствует себя лучше, и врачи его отпустят домой.

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