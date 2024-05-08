Врачи назначили Николаю Носкову более серьезную терапию из-за болей в руке и ноге

Николай Носков 3 мая попал в больницу. Медики подозревали, что у него пневмония. Артист почувствовал себя плохо, когда вернулся из санатория. Лечение звезды затянулось. 8 мая стало известно, что врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Ему скорректировали лечение и назначили более сильные препараты.

По данным Телеграм-канала Mash, Носкова стали беспокоить сильные боли в правой части тела — руке и ноге. Именно из-за этого ему назначили более серьезную терапию.

У него также кашель и сильная слабость. Врачи пытаются также помочь с последствиями инсульта, который артист пережил в 2017 году. Он до сих пор ходит с костылем, а выступает на инвалидном кресле. 68-летний певец проведет майские праздники в больнице. Пока неизвестно, когда его смогут выписать.

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Напомним, что у Носкова есть жена Марина и дочка Екатерина, а также трое внуков. В последние годы Николай Иванович редко появляется на публике.