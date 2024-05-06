У находящегося в больнице Николая Носкова врачи обнаружили проблему с тромбами

3 мая Николай Носков попал в больницу. Отмечалось, что у него возможна пневмония. Артисту стало плохо, когда он вернулся из санатория. У него поднялась температура, возник кашель. Теперь выяснилось, что у певца обнаружились новые проблемы. По данным Телеграм-канала «112», врачи диагностировали, что у звезды возможно образование тромбов.

Носкову было проведено графическое исследование крови, после чего ему назначили соответствующую терапию. Помимо этого, певец продолжает лечение от других заболеваний, возникших после перенесенного несколько лет назад инсульта.

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В настоящее время музыкант все еще находится в больнице, где проходит курс лечения. Стоит отметить, что Николай Иванович не сдается и активно борется с возникшими проблемами здоровья.