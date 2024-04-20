Жена Николая Носкова рассказала о его состоянии: «Умерли клетки мозга, и они не восстанавливаются»

Известный музыкант, 68-летний Николай Носков перенес два инсульта - в 2017 и 2019 годах. Благодаря помощи медиков и качественным реабилитационным мероприятиям, артист восстановился и даже выступает перед поклонниками.

Так, в 2023 году Николай Носков дал двадцать пять концертов. Как рассказала супруга Николая Носкова Марина, несколько раз в неделю музыкант занимается с инструктором по лечебной гимнастике, посещает массажиста. Артист любит смотреть телевизор, с удовольствием слушает музыку, а вот читать не может.

«Ему это сложно, потому что поражен речевой центр. Там умерли клетки мозга, и они не восстанавливаются. Этот участок мозга поражен, но нейронные связи взаимодействуют», - поделилась жена Николая Носкова Марина.

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По этой же причине Николай Носков не дает интервью и отказывается от участия в телевизионных ток-шоу. Он в любой момент может забыть слова. Зато поет по-прежнему хорошо. И преображается только на сцене.

По материалам aif.ru