Беременная вторым ребенком Арзамасова о странных привычках в еде: «Спагетти с маслом, потом огурцы, потом яблочко»

Елизавета Арзамасова не стала затягивать со второй беременностью. От 50-летнего постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха она рожает еще одного ребенка. У пары есть трехлетний сынишка Лев. Супруги не скрывали, что мечтают о большой семье и готовятся с долгожданному пополнению.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сравнивая свою первую беременность со второй Лиза Арзамасова дала понять, что у нее появились странные вкусовые предпочтения. Может быть на этот раз актриса ждет дочку. Отсюда и ее желание есть сладкое с солеными огурцами вприкуску.

«Обед был такой: немножко конфеток шоколадных, заела их огурчиками, попила компотика, куриного супчика, спагетти с маслом, потом огурцы, потом яблочко. С Левиком такого не было. Теперь можно не скрывать все странности», - отметила Лиза Арзамасова.

Пол и имя будущего малыша Елизавета с мужем пока держит в секрете. Однако сам Илья Авербух намекал, что мечтает о дочке. У хореографа есть старший сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой.