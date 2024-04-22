Арзамасова в струящемся платье подчеркнула округлившийся животик: впервые вышла в свет, объявив о второй беременности

Лиза Арзамасова в stories микроблога поделилась свежими кадрами, впервые появившись на публике после того, как она объявила о своей второй беременности. У актрисы из ситкома «Папины дочки» и постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха есть трехлетний сынишка Левушка. Сам хореограф подметил, что мечтает о дочке.

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Еще 20 апреля в яхт-ресторане «Чайка» прошла традиционная белая вечеринка в рамках ММКФ. На мероприятии жена Ильи Изяславича позировала в белоснежном струящемся платье в пол, эффектно подчеркнув свой округлившийся животик. При это говорить с журналистами о своей беременности Лиза Арзамасова не захотела.

Ранее актриса призналась, что у нее появились странные вкусовые предпочтения. В первую беременность, когда актриса ждала сына Левушку, за собой такого она не замечала. Так, на обед Елизавета могла съесть шоколадных конфет, заесть их огурцами и запить компотом, а потом съесть спагетти с маслом и закусить яблоком.