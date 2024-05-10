Ольга Солнце — об Ольге Бузовой: «Отношения с ней мало кто поддерживает»

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Солнце поделилась информацией о чате, в котором общаются бывшие участники шоу. Она отметила, что в этом чате нет бывших ведущих проекта, включая Ксению Бородину и Ксению Собчак.
По словам Ольги Солнце, у героев телестройки и ведущих реалити-шоу разные социальные уровни, поэтому общение в чате происходит только между бывшими участниками.
«Ну где все и где Собчак?!» - риторически спросила Ольга Солнце.
Ольга Солнце. Фото: соцсети Ольги Солнце
Ольга Солнце также упомянула, что в чате нет Ольги Бузовой, но при встрече на мероприятиях участники всегда рады ее видеть, а она - их.
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Ольга Солнце рассказала, что недавно присутствовала на мероприятии, где выступала Бузова. Когда Ольга проходила мимо, Солнце выразила ей свое восхищение. Бузова остановилась, обрадовалась и задала вопросы о жизни и делах.
«Так что, она не зазналась», - резюмировала Ольга Солнце.
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