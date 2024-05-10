Ольга Солнце — об Ольге Бузовой: «Отношения с ней мало кто поддерживает»

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Солнце поделилась информацией о чате, в котором общаются бывшие участники шоу. Она отметила, что в этом чате нет бывших ведущих проекта, включая Ксению Бородину и Ксению Собчак.

По словам Ольги Солнце, у героев телестройки и ведущих реалити-шоу разные социальные уровни, поэтому общение в чате происходит только между бывшими участниками.