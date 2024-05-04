Полина Гагарина познакомила победителя шоу «Голос» Шувалова со своим бывшим мужем

Полина Гагарина недавно участвовала в шоу «Голос» в качестве наставницы. Ее подопечный Богдан Шувалов стал победителем проекта. Примечательно, что за борьбой за первое место наблюдала за границей даже Алла Пугачева. Однако она поддерживала Георгия Русских и Анастасию Садовскую.

А вот Гагарина накануне дала понять, что поддерживает общение со своим подопечным и после проекта. Она даже познакомила его со своим бывшим мужем Дмитрием Исхаковым.

В соцсети певица выложила фото, на котором позировала с Богданом в обнимку. Снимок сделал сам Исхаков. Сам фотограф тоже попал в кадр.

«Зачем подписывать фото, если это все равно сделают за тебя? Дорогая пресса, мы ждем ваших вариантов», — написала звезда с иронией.

Сам Исхаков не стал шутить. Он поддержал молодого артиста.

«Вот случайно встретился с фанатами. Какие чудесные. Сказали, что они талантливые начинающие певцы и артисты. Удачи ребятам!» — заявил Дмитрий.

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Напомним, что после развода у экс-супругов были напряженные отношения. Однако потом они стали снова видеться ради общей дочки Мии. Теперь Полина встречается с бывшим мужем, общается и обсуждает с ним нюансы воспитания наследницы.