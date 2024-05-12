Полина Гагарина — о бывшем муже Дмитрии Исхакове: «Он тяжело меня отпускал»

Певица Полина Гагарина объяснила, почему никогда не комментировала свои разводы. Полина Гагарина предпочитала хранить молчание и после расставания с первым мужем Петром Кисловым, от которого у нее есть сын Андрей, и со вторым Дмитрием Исхаковым, который является отцом ее дочери Мии.

«Я не комментировала, потому что есть наша дочь. Она не задает вопросы, она все понимает. Она умнее нас вместе взятых. Я хочу, чтобы она нами гордилась и знала, что она может на нас положиться и прийти к нам первым и рассказать все, что у нее на душе, поделиться», - поделилась Полина Гагарина.

Между тем, оба бывших супруга Полины Гагариной давали интервью о ней. Не всегда приглядные. Певица призналась, что молчать после откровений мужчин ей было тяжело, но она делала это ради детей.

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«Мне было важно для детей сохранить лица их отцов. У меня не было папы, я знаю, каково это», - призналась Полина Гагарина.

Полина Гагарина подтвердила, что сейчас у нее прекрасные отношения с обоими бывшими мужьями. И Дмитрий Исхаков, который был очень обижен на нее, сейчас мило общается и с Полиной, и с дочкой от нее.

«Дмитрий тяжело меня отпускал. Самое главное, что сейчас есть, все по-доброму», - подчеркнула Полина Гагарина.

По материалам YouTube-канала Надежды Стрелец

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