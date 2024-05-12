Светлана Ходченкова проводит майские каникулы в Париже

41-летняя звезда экрана, актриса театра и кино Светлана Ходченкова в микроблоге делится снимками. Судя по ним, в эти майские дни Светлана Ходченкова наслаждается прогулками по самому романтичному городу мира, Парижу.
В столице Франции Светлана Ходченкова проводит время не одна, а в компании кавалера. Светлана Ходченкова явно дала всем понять, что с личной жизнью у нее все в порядке.
На одном из кадров Ходченкова засветила своего избранника. На фото она запечатлела мужчину, облаченного в джинсы и кроссовки. Рядом на снимке - ноги, обутые в изящные и прозрачные, как и сам посыл Светланы Ходченковой, туфельки.
Светлана Ходченкова с кавалером в Париже. Фото: соцсети Светланы Ходченковой
Напомним, не так давно стало известно, что Светлана Ходченкова встречается с бизнесменом Павлом Манченко. Он на несколько лет младше Ходченковой и имеет самые серьезные намерения по отношению к ней.
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