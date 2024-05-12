Светлана Ходченкова проводит майские каникулы в Париже

41-летняя звезда экрана, актриса театра и кино Светлана Ходченкова в микроблоге делится снимками. Судя по ним, в эти майские дни Светлана Ходченкова наслаждается прогулками по самому романтичному городу мира, Парижу.

В столице Франции Светлана Ходченкова проводит время не одна, а в компании кавалера. Светлана Ходченкова явно дала всем понять, что с личной жизнью у нее все в порядке.

На одном из кадров Ходченкова засветила своего избранника. На фото она запечатлела мужчину, облаченного в джинсы и кроссовки. Рядом на снимке - ноги, обутые в изящные и прозрачные, как и сам посыл Светланы Ходченковой, туфельки.