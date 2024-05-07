Зепюр Брутян после замужества с Павлом Прилучным нашла рецепт счастья: «Мужчине всегда интересны загадочные девушки»

Зепюр Брутян счастлива в браке с Павлом Прилучным. Актер не скрывает, что нашел в своей второй жене все то, что всегда искал в женщинах. Похоже, что Агата Муцениеце отвечала не всем требованиям своего возлюбленного, когда те были вместе, хотя она и родила ему двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. От Зепюр Брутян у актера из сериала «Желтый глаз тигра» есть сын Микаэль. Пара не прочь завести и второго ребенка, поклонники ждут, что молодая жена подарит Павлу Прилучному малютку-дочку.

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Зепюр Брутян ответила на вопросы подписчиц в stories микроблога, поделившись секретом, как удержать мужчину рядом и не потерять его интерес. Актриса считает, что девушка всегда должна оставаться загадочной, иначе она может лишиться внимания своего спутника жизни.

«Мужчине всегда интересны загадочные, непредсказуемые девушки! Потеряете загадку — потеряете интерес», - говорит Зепюр Брутян.

Вторая жена Павла Прилучного поступила мудро, подружившись с его детьми от первого брака с Агатой Муцениеце, приняв в семью пасынка Тимофея и падчерицу Мию.