Жена бывшего мужа Анастасии Волочковой Елена Николаева раскрыла имя второго сына: «Назвали Романом»

Известная телеведущая и жена бывшего мужа Анастасии Волочковой, Игоря Вдовина, Елена Николаева стала мамой во второй раз. Она родила сына 8 мая, и теперь раскрыла его имя. Мальчика назвали Романом.

Сделала Елена Николаева это, рассказывая о выписке из родильного дома. Накануне, 11 мая, Игорь Вдовин забрал из клиники молодую жену с новорожденным наследником.