Жена бывшего мужа Анастасии Волочковой Елена Николаева раскрыла имя второго сына: «Назвали Романом»

Известная телеведущая и жена бывшего мужа Анастасии Волочковой, Игоря Вдовина, Елена Николаева стала мамой во второй раз. Она родила сына 8 мая, и теперь раскрыла его имя. Мальчика назвали Романом.
Сделала Елена Николаева это, рассказывая о выписке из родильного дома. Накануне, 11 мая, Игорь Вдовин забрал из клиники молодую жену с новорожденным наследником.
Елена Николаева и Игорь Вдовин с новорожденным сыном. Фото: соцсети Елены Николаевой
Напомним, у Елены Николаевой и Игоря Вдовина, есть старший сын Александр, который родился в декабре 2020 года. Мальчик очень рад появлению у него младшего брата.
Стоит добавить, что в семье Игоря Вдовина и Елены Николаевой живет и дочь Анастасии Волочковой Ариадна. Она сама несколько лет назад приняла решение переехать от звездной матери к отцу и мачехе.
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