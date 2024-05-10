Юлия Проскурякова и Игорь Николаев объявили о выходе новой песни «Родные люди»

Звездная пара, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев, объявили о скором выходе новой песни под названием «Родные люди». Это будет совместная работа двух талантливых музыкантов и супругом, которая, несомненно, привлечет внимание их поклонников.

В своем анонсе в соцсетях Проскурякова и Николаев подчеркнули, что новая песня будет посвящена теме родственных отношений. Это, безусловно, актуальная и важная тема, которая близка многим людям.

«Совсем скоро мы с Игорем Николаевым представим вашему вниманию нашу новую песню «Родные люди», - объявила в микроблоге Юлия Проскурякова.

К сожалению, пока нет подробностей о том, когда именно состоится премьера песни «Родные люди». Однако, судя по анонсу, это должно произойти в ближайшее время.

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Поклонники Проскуряковой и Николаева с нетерпением ждут выхода новой песни и уверены, что она станет настоящим хитом.

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