Выступление Наташи Королевой в Кремле вырезали из телевизионного эфира

Певица Наташа Королева в День Победы, 9 мая, приняла участие в концерте, который состоялся в Кремле. Мероприятие транслировалось по ТВ, правда, не в полном объеме.
Что касается Наташи Королевой, то выступление певицы телезрители не увидели. Номер с участием Наташи Королевой был вырезан.
Наташа Королева исполнила песню, написанную ее бывшим мужем, композитором и поэтом Игорем Николаевым, «Только ты не умирай». Композиция была хитом в 90-е годы прошлого века.
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Увы, оценить исполнительское мастерство Наташи Королевой смогли только те, кто посетил концерт в Кремле. Те же, кто смотрел мероприятие по ТВ, этой возможности были лишены.
Подписчики Наташи Королевой спрашивают у нее в соцсетях, по какой причине ее не показали по ТВ. Звезда хранит молчание.
По материалам kp.ru
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