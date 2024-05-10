Блондин превращается в рыжего: как выглядит подросший сын уехавшей в США Кати Токаревой из «Дома-2»

Напомним, сыну Кати Токаревой и Юрия Слободяна в конце мая исполнится два года. Марк появился на свет в Польше, куда Токарева и Слободян уехали из России несколько лет назад.

Правда, потом страна их чем-то не устроила. Токарева и Слободян решили перебраться на ПМЖ в США и сделали это зимой 2023 года. Сейчас семейство живет на берегу Тихого океана, в Кадифорнии, в городе Сан-Диего.

Катя Токарева довольно подробно рассказывает в микроблоге обо всех деталях эмигрантского быта в США,

Читайте также:

Голова лысая, ресниц нет: Катя Токарева из «Дома-2» показала годовалого сына — жалкий вид

«Персик»: уехавшая в США Катя Токарева из «Дома-2» подловила подросшего сына-рыжика за поеданием вкуснейшего фрукта — милое видео