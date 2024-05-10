Блондин превращается в рыжего: как выглядит подросший сын уехавшей в США Кати Токаревой из «Дома-2»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Токарева, переехавшая в США, поделилась в соцсети видео с участием своего подросшего сына Марка.
В свои неполные два года мальчик уже заметно изменился: его светлые волосы потемнели и стали рыжими. Поклонники Кати Токаревой в социальных сетях активно обсуждают изменения во внешности малыша, отмечая, что блондинчик постепенно превращается в рыжика.
Сын Кати Токаревой и Юрия Слободяна Марк. Фото: соцсети Кати Токаревой
Напомним, сыну Кати Токаревой и Юрия Слободяна в конце мая исполнится два года. Марк появился на свет в Польше, куда Токарева и Слободян уехали из России несколько лет назад.
Правда, потом страна их чем-то не устроила. Токарева и Слободян решили перебраться на ПМЖ в США и сделали это зимой 2023 года. Сейчас семейство живет на берегу Тихого океана, в Кадифорнии, в городе Сан-Диего.
Катя Токарева довольно подробно рассказывает в микроблоге обо всех деталях эмигрантского быта в США,
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