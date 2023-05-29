«Персик»: уехавшая в США Катя Токарева из «Дома-2» подловила подросшего сына-рыжика за поеданием вкуснейшего фрукта — милое видео

Экс-участники «Дома-2», супруги Катя Токарева и Юрий Слободян воспитывают сына Марка, мальчику на днях исполнился годик.

Катя Токарева часто делится в микроблоге забавными кадрами с участием своего рыжеволосого малыша. На этот раз она засняла, с каким аппетитом годовалый Марк поедает персик.

Мальчик крепко держит фрукт в своих руках и явно получает удовольствие от процесса.