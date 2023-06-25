Голова лысая, ресниц нет: Катя Токарева из «Дома-2» показала годовалого сына — жалкий вид

Как оказалось, бывшие участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян, которые уже почти полгода живут в Америке, верят в старые приметы. В частности, они считают, что у детей волосы будут расти лучше, если в год побрить их налысо.

Со своим сыном Марком, которому в конце мая исполнился год, пара поступила именно так. Малыш сейчас абсолютно лысый. А ведь еще недавно был очаровательным малышом с волосами медового оттенка. Теперь же Марк без волос, плюс ко всему у него совсем светлые ресницы и кажется, будто их нет.

В микроблоге Катя Токарева поделилась видео, на котором показала Марка, с аппетитом уминающего мамины блины. А поклонники тут же отметили, что малыш без волос и ресниц выглядит очень жалким.

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