Игорь Николаев высказался про развод с Юлией Проскуряковой: «Выдумки»

Игорь Николаев счастлив в браке с актрисой Юлией Проскуряковой уже 14 лет. Разница в возрасте между супругами 23 года, но это их не смущает. Зато, по-видимому, не дает покоя их недоброжелателям. Ведь частенько они распространяют слухи о предстоящем разводе в семье.

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Сам Николаев на слухи о размолвках с женой всегда молчал. Но сейчас решил, наконец, прервать череду сплетен и расставил точки над i. В беседе с журналистами VOICE на прошедшей накануне музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» композитор отверг все домыслы.

«Выдумки желтой прессы. Это не имеет ничего общего с действительностью», - подчеркнул Николаев.

Добавим, что союз с Проскуряковой – это третий по счету брак Николаева. У них подрастает дочка Вероника, которой уже 8 лет, и девочка, судя по всему, пойдет по папиным стопам – она учится в музыкальной школе и отлично поет даже на английском языке. Также от первого брака у маэстро есть дочь Юлия, которая живет в США.