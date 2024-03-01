Молодая жена Игоря Николаева уехала за границу без него

Юлия Проскурякова проводит каникулы за границей. В Сети появились отпускные фото певицы, на которых она позирует с подругами. Судя по всему, жена именитого композитора Игоря Николаева покинула Россию ради отдыха на курорте. Причем компанию ей составляют подруги. А вот муж Юлии Проскуряковой остался дома, пишет KP.RU. В летних нарядах девушки позировали, заглянув в пляжный бар. Поклонники певицы обратили внимание на то, что жена артиста примерила мини-шорты, подчеркнув достоинства фигуры.

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