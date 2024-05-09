Ирина Аллегрова: «9 мая стал для нас второй Пасхой — избавлением от страшной участи»

Известная российская певица Ирина Аллегрова поделилась своими размышлениями о празднике 9 мая. Она отметила удивительное совпадение, что День Победы всегда выпадает на дни, близкие к православной Пасхе.

По словам Ирины Аллегровой, это не случайно, поскольку слово «Пасха» в христианстве означает «переход», «победа жизни над смертью». Ирина Аллегрова подчеркнула, что этот смысл также присутствует и в праздновании 9 мая. Это победа над страшной угрозой фашизма, избавление от великой беды. Певица выразила мнение, что для многих людей в России этот праздник стал второй Пасхой, символом жизни и победы над злом.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«9 мая стал для нас второй Пасхой - избавлением от страшной участи, уготованной фашизмом, огромной победой над великим злом!» - отметила Ирина Аллегрова.

По материалам MK.RU

Читайте также:

Филипп Киркоров опубликовал в соцсети поздравление с Днем Победы: «Низкий поклон всем героям!»

Юлиан о своем дедушке-ветеране: «Женился на дочке репрессированного, для него любовь важнее всего была»